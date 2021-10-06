Сознательное потребление — дань моде или необходимость, продиктованная временем?

Американский экономист Джон Гэлбрейт считал, что люди совершают покупки под влиянием эмоций. И действительно, в "обществе потребления", которое сформировалось на Западе после Второй мировой войны, старались не экономить средства, а тратить. Покупки приближали к идеалу счастливой жизни, символами которого стали дом, автомобиль престижной марки, дизайнерская одежда.

Спустя полвека мы пожинаем плоды избыточного потребления и решаем проблемы загрязнения экологии, переработки мусора, очистки воды. Все более популярной становится модель сознательного использования ресурсов природы, суть которой — покупать и потреблять рационально. Сознательный потребитель задается вопросом: "Какие последствия будет иметь эта покупка для меня и окружающего мира?".

Мотивы людей, которые приходят к сознательному потреблению, разные. Одни обращают внимание на этическую сторону производства. Например, на условия труда на фабрике в Бангладеш, где шьют новую коллекцию H & M или собирают процессоры для смартфонов Apple. Другие обеспокоены влиянием производства на окружающую среду и сохранением планеты для будущих поколений или же количеством мусора, который они оставляют после себя.

Но какими бы ни были мотивы, сознательные потребители ищут возможности покупать и использовать вещи в соответствии со своими принципами. В повседневной жизни это проявляется в виде отказа от полиэтиленовых пакетов, пластиковых стаканов и трубочек, сортировки отходов, избавления от лишнего. Но для развития массовой культуры ответственного потребления нужно еще больше альтернатив традиционной модели.

"Главной экономически активной частью общества становятся потребители в возрасте от 12 до 26 лет - "зуммеры". Это поколение формирует спрос на ответственное потребление. Они не только сортируют мусор или ходят в кафе со своими термочашками, но и, например, отказываются от покупки автомобилей в пользу краткосрочной аренды автомобиля, или собственного жилья в пользу арендованного. Они готовы поддерживать компании и инициативы, которые придерживаются принципов минимализма, повторного использования и переработки отходов на вторичное сырье ", — говорит Яна Червинская, основательница общественной платформы Bezzayve, которая поддерживает инициативы, направленные на популяризацию и применение принципов сознательного потребления в повседневной жизни.

Может показаться, что проблема сознательного потребления актуальна для стран первого мира, но небольшие шаги помогут разумно тратить ресурсы, даже если это кажется незначительным в масштабах планеты. Сознательный подход к тому, что мы покупаем, чем пользуемся и выбрасываем, может изменить жизнь каждого.

Пример реализации концепции сознательного потребления в Украине — площадки для продажи и обмена старых вещей. Киевский благотворительный магазин "Laskastore" принимает подержанные вещи, а затем продает или передает нуждающимся. А маркетплейс "Shafa.ua" призывает пользователей освободить шкафы от ненужных вещей и покупать вещи друг в друга. В Facebook можно найти не одно сообщество, участники которого обмениваются вещами или продают их за символическую цену.

По данным компании EVO, три года назад 83% украинских интернет-пользователей покупали вещи, бывшие в употреблении. Еще одно наблюдение, которое сделали аналитики EVO — финансовое положение не влияет на желание покупать товары с рук, то есть драйвером выступает не столько стремление заработать или сэкономить, сколько стремление потреблять осознанно и рационально. К тому же украинцы готовы не только покупать, но и продавать ненужные вещи, и 58% делали это при случае.

"Популяризация ответственного потребления в Украине не ограничивается покупкой или обменом старых вещей. Есть и другие инициативы. Например, проект "Украина без мусора", в рамках которого в Киеве открылась первая общественная станция сортировки мусора и регулярно проводятся образовательные мероприятия, посвященные сохранению природных ресурсов. Мы же, в свою очередь, помогаем распространять идеи и поддерживаем существующие екоинициативы через общественную платформу Bezzayve", — объясняет Яна Червинская.

Желание продлить жизненный цикл вещей, стремление отказаться от одноразовой посуды, привычка сортировать и отправлять на переработку мусор — все это говорит о том, что украинцы готовы к применению принципов сознательного потребления в обычной жизни. Помочь им, создавая условия, в которых быть ответственным потребителем легко и приятно, — посильная задача. Тем более к этому призывает ООН. Сознательное потребление и производство входит в список 17 глобальных целей устойчивого развития, достижение которых улучшит благосостояние людей по всему миру и защитит планету.

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