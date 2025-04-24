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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Сознательное военное преступление: в СНБО отреагировали на вражеский обстрел Украины

Кровожадность врага продолжает устанавливать новые рекорды.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Массированная атака по Украине

В СНБО отреагировали на вражеский обстрел Украины. Русские сознательно избивают по гражданским.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Баллистические ракеты Искандер М/К, а также ракеты из КНДР KN23 достаточно неточным оружием. Несмотря на заявленное россиянами отклонение до 10 метров, часто такое отклонение есть в сотню метров. Именно поэтому Россия использует кассетную часть и шрапнель с разлетом на 100 метров для убийства.

"Фактически удары такими баллистическими ракетами по городам и жилым районам - это сознательное военное преступление. Потому что россияне точно знают, какие изъяны есть в таком оружии, и гарантированно понимают, что бьют по гражданским", - заключил Коваленко.

Армия РФ массированно ударила по Киеву ночью на 24 апреля. Украине не хватает средств ПВО, чтобы сбивать такое количество ракет и дронов, которое сегодня запускали россияне

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