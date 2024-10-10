СП ПГНК Группы JKX Oil & Gas уплатила 702 млн грн налогов в бюджеты всех уровней за 9 месяцев 2024 года

С начала полномасштабного вторжения ПГНК стабильно придерживается финансовых обязательств перед государством и партнерами.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК), ключевой украинский актив британской Группы JKX Oil & Gas, перечислила 702 млн грн налогов и сборов в государственный и местный бюджеты в течение первых девяти месяцев 2024 года. Значительная часть этих средств была направлена в местные бюджеты Полтавской области. Несмотря на сложности, связанные с военными действиями, компания стабильно выполняет все свои налоговые обязательства.

Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице компании JKX Oil&Gas.

Уплаченные средства, в частности газовая рента, направляются на финансирование социальных проектов, на нужды воинских частей ВСУ, а также на развитие инфраструктуры громад. Местные бюджеты используют эти ресурсы для ремонта школ, детсадов, амбулаторий, больниц, строительства водопроводов, приобретения школьных автобусов, а также реализации мероприятий по энергосбережению.

С начала полномасштабного вторжения ПГНК стабильно придерживается финансовых обязательств перед государством и партнерами. Общая сумма налоговых вычетов за период 2022-2024 годов превысила 4,5 млрд грн.

Из-за многочисленных ракетных ударов и разрушения инфраструктуры ПГНК была вынуждена адаптировать бизнес-модель. Компания внесла изменения в добывающую деятельность и сфокусировалась на сервисном партнерстве с другими участниками энергетического рынка.

"Полномасштабное вторжение повлияло на нас напрямую: наши промышленные объекты неоднократно подвергались атакам и подвергались разрушениям. Однако мы понимаем критическую необходимость обеспечения энергетической безопасности Украины. Там, где возможно, мы продолжаем добычу, одновременно поддерживая партнерские проекты как технические эксперты энергетического сектора. Даже в условиях угрозы и фактических разрушений мы прилагаем все усилия для поддержания независимости нашего государства и содействия развитию местных громад", – подчеркнул генеральный директор ПГНК Виталий Дороган.

Напомним, что ПГНК является основным активом группы JKX Oil & Gas в Украине и лидером среди негосударственных нефтегазодобывающих компаний Украины. Сфера деятельности компании: поиск и разведка нефти и газа, добыча и переработка углеводородов. Группа JKX Oil & Gas – частная британская компания, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов в Украине и Венгрии. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. По состоянию на 01 октября 2024 года 29 сотрудников СП ПГНК защищают Украину в рядах ВСУ. С начала полномасштабного вторжения СП ПГНК перечислили в поддержку украинской армии более 202 млн грн, постоянно закупая необходимое снаряжение в соответствии с военными запросами.