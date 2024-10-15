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СП ПГНК профинансировало технологическое оборудование для ВСУ на сумму свыше 5,5 млн грн Актуально

СП ПГНК профинансировало технологическое оборудование для ВСУ на сумму свыше 5,5 млн грн

СП ПГНК профинансировало технологическое оборудование для ВСУ на сумму свыше 5,5 млн грн. Фото: Полтавская газонефтяная компания.

Компания закупила военную технику и электронику.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК), ключевой украинский актив британской Группы JKX Oil & Gas, передала очередной пакет помощи Военно-морским силам Вооруженных сил Украины на общую сумму более 5,5 млн. грн.

Об этом сообщили на сайте компании.

Компания закупила военную технику и электронику. В новый пакет помощи вошли запчасти для тепловизоров, накопители памяти, сетевое и другое необходимое оборудование.

"Ситуация на фронте непростая. Поэтому максимально наращиваем помощь нашим защитникам и защитницам. Постоянно на связи с воинскими частями формируем помощь в соответствии с их потребностями. Закупаем все необходимое, даже оборудование для серверов или жесткие диски, которые кажутся будничными. Именно из таких вроде бы простых вещей и складывается технологическое оснащение нашей армии. Как ответственный бизнес, мы помогаем повышать обороноспособность и обеспечиваем потребности, спасающие жизнь как военных, так и гражданских», – отметил генеральный директор ПГНК Виталий Дороган.

ПГНК регулярно помогает силам обороны. С начала полномасштабного вторжения компания направила на поддержку украинской армии более 202 млн. гривен, обеспечивая военным снаряжением и техникой согласно их потребностям.

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