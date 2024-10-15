СП ПГНК профинансировало технологическое оборудование для ВСУ на сумму свыше 5,5 млн грн

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК), ключевой украинский актив британской Группы JKX Oil & Gas, передала очередной пакет помощи Военно-морским силам Вооруженных сил Украины на общую сумму более 5,5 млн. грн.

Об этом сообщили на сайте компании.

Компания закупила военную технику и электронику. В новый пакет помощи вошли запчасти для тепловизоров, накопители памяти, сетевое и другое необходимое оборудование.

"Ситуация на фронте непростая. Поэтому максимально наращиваем помощь нашим защитникам и защитницам. Постоянно на связи с воинскими частями формируем помощь в соответствии с их потребностями. Закупаем все необходимое, даже оборудование для серверов или жесткие диски, которые кажутся будничными. Именно из таких вроде бы простых вещей и складывается технологическое оснащение нашей армии. Как ответственный бизнес, мы помогаем повышать обороноспособность и обеспечиваем потребности, спасающие жизнь как военных, так и гражданских», – отметил генеральный директор ПГНК Виталий Дороган.

ПГНК регулярно помогает силам обороны. С начала полномасштабного вторжения компания направила на поддержку украинской армии более 202 млн. гривен, обеспечивая военным снаряжением и техникой согласно их потребностям.