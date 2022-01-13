Space Х готовится к запуску в космос украинского спутника "Сич-2-30": когда и где смотреть трансляцию

Space Х готовится к запуску в космос украинского спутника "Сич-2-30": когда и где смотреть трансляцию

Спутник будет выведен на орбиту ракетой Falcon 9.

В четверг, 13 января, в 17:30 по киевскому времени на мысе Канаверал в США должен стартовать запуск украинского спутника "Сич-2-30".

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Об этом сообщает прессслужба Государственного космического агентства Украины, а также YouTube-канал американской компании SpaceX, ракета которой будет выводить на орбиту украинский спутник и которая будет вести прямую трансляцию запуска (начало трансляции — 17:15).

"Назначение спутника "Сич-2-30" — мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. То есть это спутник для гражданских целей. При этом спутник позволит получать достаточно качественные данные и о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. Пространственное разрешение "Сич-2-30" - 7 метров. Это категория спутника среднего пространственного разрешения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после запуска спутник будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению Земли Copernicus, а изображения со спутника Украина будет получать ежедневно.

"Данные спутника в Украине принимает и обрабатывает Центр управления полетами. Он был создан с нуля после потери космической инфраструктуры в Евпатории в результате аннексии АРК. Общая сумма контракта со Space X на выполнение работ, связанных с запуском спутника, составляет 1,99 миллиона долларов", – рассказали в космическом госагентстве.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский дал поручение вывести на околоземную орбиту спутник "Сич-2-30". В апреле 2021 года правительство согласовало финансирование работ по созданию и запуску этого спутника.

Государственное космическое агентство Украины в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 года планирует запустить в космос семь спутников.

Трансляция запуска.