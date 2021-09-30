Спала в ветвях и собирала грибы: 87-летняя бабушка двое суток блуждала по лесу и рассказала, как ей удалось выжить

Спала в ветвях и собирала грибы: 87-летняя бабушка двое суток блуждала по лесу и рассказала, как ей удалось выжить

Пропавшую двое суток разыскивали полицейские, лесники и неравнодушные.

87-летнюю жительницу села Шубков Ровенской области, которая пошла по грибы и потерялась, удалось разыскать через двое суток после ее исчезновения. Женщина все это время была без пищи и воды, однако уверяет, что хорошо себя чувствует.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

Об исчезновении жены 28 сентября сообщил в полицию ее 86-летний муж. Он рассказал, что женщина пошла в лес за грибами и вероятно заблудилась. Пропавшую двое суток разыскивали полицейские, лесники и неравнодушные.

Ее удалось найти 30 сентября в 17:00. Женщина рассказала, что первую ночь просидела под деревом. А днем собирала грибы. Следующей ночью женщина нашла поваленное дерево и уснула на ветвях, а проснувшись продолжила собирать грибы. Все это время с бабушкой был ее собака "Цыган". Женщина уверяет, что хорошо себя чувствует и планирует снова идти в лес за грибами.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

Напомним, во Львовской области разыскали двух женщин и их детей, которые пошли по грибы и потерялись.

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