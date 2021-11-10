Спали на вокзале и в подъездах: в Харькове нашли двух несовершеннолетних, считавшихся пропавшими без вести

Спали на вокзале и в подъездах: в Харькове нашли двух несовершеннолетних, считавшихся пропавшими без вести

Почему они ушли из дома, сейчас неизвестно.

Полицейские Харьковской области разыскали двух подростков из Херсонщины, которые вышли из дома и пропали без вести. Жертвами преступления они не стали.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Так, двое несовершеннолетних жителей Херсонщины с 7 ноября считались пропавшими без вести. Искали их по ориентировке в соседних областях. Однако находиться они могли в Харькове – там их и нашли.

"На розыск подростков был привлечен личный состав территориальных подразделений полиции Харьковской области. Беглецов нашли полицейские Московского района города Харькова на парковке торгового центра по улице Академика Павлова. Ребята рассказали, что в Харьков они приехали 8 ноября из Херсона. Ночевали на автовокзале и по подъездам. Деньги на еду зарабатывали, моя автомобили на парковках возле торговых центров", – сообщили в Нацполиции области.

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