Спали на железных кроватях в бараках: в Днепропетровской области 60 человек находились в трудовом рабстве (фото)

Спали на железных кроватях в бараках: в Днепропетровской области 60 человек находились в трудовом рабстве (фото)

Банде, которая незаконно удерживала людей, грозит до 15 лет тюрьмы.

В Днепропетровской области правоохранители освободили из трудового рабства 60 человек. Члены банды вербовали людей в разных областях Украины, после чего заставляли их работать на сельскохозяйственных угодьях.

Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Также читайте Забирал деньги и не выпускал из квартиры: в Киеве внук удерживал в заложниках бабушку и издевался над ней

"Фермеры имели в собственности 500 га земли в Петриковском и Магдалиновском районах Днепропетровской области. Для обработки полей и сбора урожая овощей они предлагали рабочим приличную зарплату. Однако людей заселили в бараки и платили только часть обещанных средств", — рассказали в Нацполиции области.

В ходе проведения спецоперации правоохранители задержали трех человек в возрасте от 40 до 64 лет. Впоследствии у них дома, в местах их работы и их авто провели обыски. Копы изъяли и направили на экспертизу оружие, патроны, паспорта работников, банковские карточки, деньги и три автомобиля.

"Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны три человека. Извещены о подозрении по ч. 3 ст. 149 ("Торговля людьми") УК Украины. Также открыто уголовное производство по факту хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Принимаются меры по установлению места нахождения и задержания еще двух человек, причастных к торговле людьми", — добавили в Нацполиции Днепропетровской области.

Если в суде будет доказана их вина, за решетку они отправятся на срок до 15 лет.

Напомним, что в Запорожской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве собственного сына.

Трое украинцев поехали в Словакию на заработки и попали в рабство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку