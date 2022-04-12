"Спалился" на слове "паляница": в Ровно задержали российского шпиона со взрывчаткой (фото)

"Спалился" на слове "паляница": в Ровно задержали российского шпиона со взрывчаткой (фото)

Россиянин думал, что паляница – это сооружение из балок.

В Ровно патрульные задержали 42-летнего российского шпиона со взрывчатым веществом. Распознать вражеского агента правоохранителям помогло слово "паляница".

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Ровенской области.

"Патрульные передали СБУ мужчину, который "спалился" на слове "паляница". В полицию еще 22 марта поступил вызов от неравнодушного жителя Ровно о подозрительном мужчине. По словам заявителя, тот двигался по улице Словацкого автомобилем Skoda Octavia с государственными номерными знаками, зарегистрированными в Ровенской области. Авто было перегружено", — говорится в сообщении.

42-летний уроженец Гомеля путался в объяснениях, не мог объяснить цели пребывания в Ровно.

Facebook/Патрульная полиция Ровенской области

Во время проверки инспекторы обнаружили у него подозрительные блокнот и записи, а также сверток, замотанный скотчем с неизвестным веществом, вероятно, взрывчатым.

Facebook/Патрульная полиция Ровенской области

"Мужчина не мог произнести слово "паляница", по его мнению, это слово означает сооружение с балок. На место патрульные вызвали работников СБУ, которые в дальнейшем обнаружили у россиянина паспорт гражданина РФ для выезда за границу, внутренний паспорт РФ, военный билет РФ, документы, подтверждающих наличие недвижимости в РФ и АР Крым, а также административный протокол, составленный на него ФСБ РФ", — рассказали в патрульной полиции.

Сегодня, 12 апреля, работники СБУ объявили ему подозрение в незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

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