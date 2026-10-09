Спас коллег ценой собственной жизни: в Днепре российская ракета убила железнодорожника

Ракетный удар / © ТСН.ua

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В Днепре в результате повторного российского удара по железнодорожной инфраструктуре погиб заместитель начальника дистанции электроснабжения «Нижнеднепровск-Узел» Андрей Плотников. Он руководил ликвидацией последствий утреннего обстрела и успел отвести своих подчинённых в безопасное место, однако сам оказался в эпицентре атаки.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в Facebook.

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По словам Перцовского, Плотников погиб во время повторного российского удара, когда железнодорожники восстанавливали поврежденную инфраструктуру.

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Он проработал на железной дороге 25 лет. У погибшего остались жена, которая также работает в «Укрзализныце», и 11-летний сын.

Погибший железнодорожник Андрей Плотников

«Увидев повторную угрозу для наших соответствующих ресурсов, Андрей отдал распоряжение срочно отвести дрезину энергетиков, приказал всем подчиненным покинуть место работ и укрыться в безопасном месте, спас их, сам же остался до последнего, чтобы убедиться, что все успели… И сам не успел буквально за считанные секунды — оказался в эпицентре коварного удара», — написал руководитель «Укрзализныци».

Перцовский подчеркнул, что российские удары представляют особую опасность для работников, занимающихся ремонтом поврежденной инфраструктуры и восстановлением движения поездов.

«Сверхбыстрые „Бандероли“ охотятся за теми, кто ремонтирует, восстанавливает, возобновляет движение», — отметил он, имея в виду российские средства поражения, использованные во время атаки.

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Председатель правления «Укрзализныци» назвал поступок Плотникова героическим, однако подчеркнул, что безопасность работников должна быть важнее скорости восстановительных работ.

«Никакая скорость восстановления не стоит жизни и того, что сын не увидит отца», — написал Перцовский.

По его словам, компания тщательно выясняет обстоятельства гибели железнодорожника, чтобы подобные случаи не повторялись. Он также призвал сотрудников без исключений соблюдать протоколы безопасности и беречь не только технику и подчинённых, но и собственную жизнь.

«Мы потеряли чрезвычайно достойного и сильного специалиста и мужественного человека», — подытожил Перцовский, выразив соболезнования родным погибшего.

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Напомним, вечером 9 октября Россия во второй раз нанесла удар по тому же объекту в Днепровском районе, когда там ликвидировали последствия первого обстрела.

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