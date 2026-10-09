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- Украина
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Спас коллег ценой собственной жизни: в Днепре российская ракета убила железнодорожника
У погибшего железнодорожника остались жена, которая также работает в «Укрзализныце», и 11-летний сын.
В Днепре в результате повторного российского удара по железнодорожной инфраструктуре погиб заместитель начальника дистанции электроснабжения «Нижнеднепровск-Узел» Андрей Плотников. Он руководил ликвидацией последствий утреннего обстрела и успел отвести своих подчинённых в безопасное место, однако сам оказался в эпицентре атаки.
Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в Facebook.
По словам Перцовского, Плотников погиб во время повторного российского удара, когда железнодорожники восстанавливали поврежденную инфраструктуру.
Он проработал на железной дороге 25 лет. У погибшего остались жена, которая также работает в «Укрзализныце», и 11-летний сын.
«Увидев повторную угрозу для наших соответствующих ресурсов, Андрей отдал распоряжение срочно отвести дрезину энергетиков, приказал всем подчиненным покинуть место работ и укрыться в безопасном месте, спас их, сам же остался до последнего, чтобы убедиться, что все успели… И сам не успел буквально за считанные секунды — оказался в эпицентре коварного удара», — написал руководитель «Укрзализныци».
Перцовский подчеркнул, что российские удары представляют особую опасность для работников, занимающихся ремонтом поврежденной инфраструктуры и восстановлением движения поездов.
«Сверхбыстрые „Бандероли“ охотятся за теми, кто ремонтирует, восстанавливает, возобновляет движение», — отметил он, имея в виду российские средства поражения, использованные во время атаки.
Председатель правления «Укрзализныци» назвал поступок Плотникова героическим, однако подчеркнул, что безопасность работников должна быть важнее скорости восстановительных работ.
«Никакая скорость восстановления не стоит жизни и того, что сын не увидит отца», — написал Перцовский.
По его словам, компания тщательно выясняет обстоятельства гибели железнодорожника, чтобы подобные случаи не повторялись. Он также призвал сотрудников без исключений соблюдать протоколы безопасности и беречь не только технику и подчинённых, но и собственную жизнь.
«Мы потеряли чрезвычайно достойного и сильного специалиста и мужественного человека», — подытожил Перцовский, выразив соболезнования родным погибшего.
Напомним, вечером 9 октября Россия во второй раз нанесла удар по тому же объекту в Днепровском районе, когда там ликвидировали последствия первого обстрела.