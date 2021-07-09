"Спас сотни жизней": на Волыни трагически погиб врач-анестезиолог

Александр Бакай утонул в пруду.

В четверг, 8 июля, в искусственном пруду на дачном массиве "Дружба" в Ковеле во время купания утонул 46-летний мужчина. О утопленнике спасатели узнали в 22:34.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Волынской области, тело погибшего изъяли из пруда спасатели.

По информации "Волинских Новостей", погибшим оказался врач-анестезиолог высшей категории отделения анестезиологии Ковельского МТМО.

Сегодня, 9 июля, больница сообщила о трагической смерти своего коллеги.

"Медицинское сообщество Ковельщины постигла невосполнимая потеря — трагически погиб врач-анестезиолог отделения анестезиологии с койками для интенсивной терапии роддома Александр Сергеевич Бакай. Администрация и коллектив Ковельского МТМО глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования семье погибшего", — говорится в сообщении Ковельского МТМО.

Погибший Александр Бакай закончил Львовский государственный медицинский университет, после чего начал свою профессиональную деятельность в роддоме Ковельского МТМО, где и работал в течение 20 лет.

"Он был высокопрофессиональным специалистом, талантливым врачом, который спас сотни жизней. Все, кто знал и работал вместе с Александром Сергеевичем, всегда будут помнить его добрым и искренним человеком, который умел помочь и поддержать, выслушать и посоветовать, найти нужные слова и принять правильное решение ", — рассказали коллеги погибшего Александра Бакая.

Напомним, 7 июля в пруду в селе Перешпа Волынской области утонул двухлетний мальчик. Ребенок играл со старшим братом, как вдруг куда-то исчез. Малыша нашли уже мертвым в пруду возле собственного дома.

Новости Украины: в Бердянске едва не утонули дети, приехавшие на фестиваль фольклора

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку