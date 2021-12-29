Спасал отца без сознания собственным теплом: под Днепром в лесу потерялся мужчина с 10-летним сыном

Спасал отца без сознания собственным теплом: под Днепром в лесу потерялся мужчина с 10-летним сыном

Отец с сыном пошли в лес, а там мужчина потерял сознание и не смог передвигаться.

В Днепропетровской области вблизи Павлограда в лесу заблудились отец с 10-летним сыном. Человеку стало плохо и он потерял сознание, а мальчик позвонил матери.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Вчера, 28 декабря в 22.30 в полицию поступило сообщение от взволнованной женщины о том, что ее муж и 10-летний сын около 13 часов ушли в лес и не вернулись. По словам женщины, около 18 часов ей позвонил сын и сообщил, что отцу стало плохо, и они потерялись в лесу. Ребенок также рассказал, что неподалеку видел подвесной мостик.

На поиски пропавшего отца и сына отправились правоохранители Павлограда.

"Около 1 часа ночи, правоохранители и кинолог с собакой прочесывая лес, на расстоянии 4 км от дороги увидели пропавших. Чтобы спасти отца, маленький Артем, лег на него и пытался согреть теплом собственного тела. Полицейские сразу вызвали скорую и предоставили мужчине первую медицинскую помощь", — рассказали в пресс-службе полиции.

Ребенка и отца доставили в больницу.

Напомним, что в Луцке прохожий, выгуливавший собаку, случайно нашел 81-летнего мужчину, заблудившегося на кладбище.

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