Спасала людей 32 года: умерла медсестра, пострадавшая при пожаре в больнице на Прикарпатье

Медсестра работала в реанимации с момента ее основания.

В Киеве в ожоговом центре 14 января скончалась 59-летняя медсестра, которая при пожаре в больнице на Прикарпатье получила 60% ожогов тела.

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Об этом сообщила волонтер общественной организации "Гуцульские волонтеры" Юлия Таринская.

Волонтер отметила, что женщина проработала медсестрой 32 года. В больнице она работала с первого дня основания реанимации и до последнего.

"Ватаманюк Светлана работала в Косовской больнице медсестрой с первого дня основания реанимации в Косово и до последнего рокового дня пожара", — написала Юлия Таринская.

В комментарии "Суспильному", волонтер добавила, что о смерти ей сообщил сын медсестры. По ее данным, женщины не стало 14 января в 5:00, в 11:00, об этом узнали ее родные.

Напомним:

Из Ивано-Франковска в Киев самолетом доставили 59-летнюю медсестру, которая при пожаре в больнице на Прикарпатье получила 60% ожогов тела.

В Косовской районной больнице в Ивано-Франковской области, где принимают больных COVID-19, в одной из палат интенсивной терапии возник пожар.

Пожар возник в палате реанимационного отделения на первом этаже четырехэтажного здания больницы. Огонь охватил 55 кв.м. В палате в этот момент находились 7 больных. Троих медики успели вынести.

На месте пожара обнаружили тела двух человек – 76-летней женщины и 79-летнего мужчину. В морге, по данным медиков, находятся еще тела двух человек, причина их смерти устанавливается. По предварительным данным, из четырех погибших — один человек умер в результате коронавирусной болезни.

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