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Спасала людей 32 года: умерла медсестра, пострадавшая при пожаре в больнице на Прикарпатье

Спасала людей 32 года: умерла медсестра, пострадавшая при пожаре в больнице на Прикарпатье

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Спасала людей 32 года: умерла медсестра, пострадавшая при пожаре в больнице на Прикарпатье

Фото: Юлия Таринская, соцсети

Медсестра работала в реанимации с момента ее основания.

В Киеве в ожоговом центре 14 января скончалась 59-летняя медсестра, которая при пожаре в больнице на Прикарпатье получила 60% ожогов тела.

Об этом сообщила волонтер общественной организации "Гуцульские волонтеры" Юлия Таринская.

Волонтер отметила, что женщина проработала медсестрой 32 года. В больнице она работала с первого дня основания реанимации и до последнего.

"Ватаманюк Светлана работала в Косовской больнице медсестрой с первого дня основания реанимации в Косово и до последнего рокового дня пожара", — написала Юлия Таринская.

В комментарии "Суспильному", волонтер добавила, что о смерти ей сообщил сын медсестры. По ее данным, женщины не стало 14 января в 5:00, в 11:00, об этом узнали ее родные.

Напомним:

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