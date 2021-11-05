Спасала маму от "проклятия": в Чернигове 11-летняя девочка выбросила в окно все драгоценности и сбережения

Спасала маму от "проклятия": в Чернигове 11-летняя девочка выбросила в окно все драгоценности и сбережения

Семья девочки обратилась в полицию, и подозреваемую в мошенничестве задержали.

В Чернигове 11-летняя девочка стала жертвой мошенников. Из-за запугивания будущего семьи, она лишилась всех семейных сбережений и ювелирных изделий.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области.

Так, 3 ноября 11-летняя девочка находилась дома сама, когда на стационарный телефон позвонили. Голос в трубке сразу же начал запугивать ребенка: якобы на его мать наложили проклятие и он вскоре умрет. Чтобы спасти самого родного человека, от девочки требовали найти в доме все сбережения и ювелирные украшения и выбросить их в окно.

Напуганная девочка выполнила все указания и выбросила деньги и украшения в окно. На улице их подобрала неизвестная женщина.

Полиция открыла производство по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Правоохранители выяснили, что мошенничеству причастна 35-летняя безработная черниговка. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"В настоящее время полицейские устанавливают личность ее сообщника и проверяют женщину на причастность к совершению аналогичных преступлений на Черниговщине, — рассказал начальник Черниговского районного управления полиции Олег Калита. .

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Тернопольской области 30-летний мужчина оформил на коллегу по работе кредит в размере 280 тыс. грн. Его личность установили.

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