Спасали, но безуспешно: 21-летний парень утонул в карьере в Ровенской области (видео)

Спасали, но безуспешно: 21-летний парень утонул в карьере в Ровенской области (видео)

Медики констатировали смерть на месте происшествия.

В селе Сопачов Ровенской области утонул 21-летний парень. Парню пытались оказать помощь, но, к сожалению, безуспешно.

Видео несчастного случая появилось сегодня, 1 июля, на странице Rivne_1283 в Instagram.

На ролике видно, как шестеро мужчин несут тело парня с пляжа к автомобилю.

"Спасатели сделали все возможное, но спасти парня им так и не удалось. Медицинские работники констатировали смерть ", — говорится в сообщении Varash-blog в Instagram.

Напомним, 22 июня в селе Орловка, что в Ровенской области, в местном карьере обнаружили тело 25-летнего мужчины, который утонул.

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