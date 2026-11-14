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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Спасали ночью: подростки попали в больницу после экстремального похода на Говерлу

Туристическое путешествие в Говерлу чуть не завершилось трагедией для группы из Запорожья.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Спасательная операция в Карпатах

Спасательная операция в Карпатах

В ночь на 14 ноября в Карпатах горные спасатели провели операцию по спасению туристической группы из Запорожья, среди участников которой были несовершеннолетние. Четверо подростков нуждались в помощи из-за переохлаждения, а один из них также жаловался на острую боль в животе.

Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области.

Туристы из Запорожья попали в опасность во время похода на Говерлу

По информации ГСЧС, туристическая группа из Запорожья в составе 12 человек отправилась по маршруту от урочища Заросляк до горы Говерла. Во время похода нескольким участникам резко ухудшилось самочувствие.

В помощи нуждались четверо несовершеннолетних туристов:

  • трое парней 2007, 2010 и 2012 годов рождения;

  • девушка 2010 года рождения.

У одного из юношей, кроме сильного переохлаждения, возникла острая боль в животе. У остальных трех подростков спасатели обнаружили признаки гипотермии.

Спасатели эвакуировали четырех подростков из Карпат

В помощь туристам оперативно отправились горные поисково-спасательные отделения. Специалисты добрались до группы ночью, оценили состояние пострадавших и оказали им медицинскую помощь: согрели подростков и напоили горячим чаем.

«Впоследствии четырех несовершеннолетних спецтранспортом доставили из горной местности в село Выдричка Раховского района. Там их передали бригаде экстренной медицинской помощи для дальнейшего обследования», — сообщили в ГСЧС.

Остальные восемь участников группы решили не продолжать ночной спуск и остались на ночлег в безопасном месте — доме лесника на горной долине Перемычка.

В Службе спасения напоминают, что во время походов в горы важно учитывать погодные условия, выбирать маршруты в соответствии с физической подготовкой и иметь теплую одежду, запас воды и средства связи.

«Не пренебрегайте правилами безопасности, ведь в горах даже незначительное ухудшение самочувствия может представлять серьезную опасность», — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, ранее мы сообщали, что Карпаты накрыли снегопады и метели. В горных районах существенно ухудшилась погода: синоптики предупреждали о сильных порывах ветра, гололедице и сложных условиях на дорогах.

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