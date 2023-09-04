Спасали собаку: в Кропивницком трагически погибли молодые супруги

В Кропивницком во время спасения собаки погибли супруги. У Юлии и Валерия Чумаков остался сын.

Факт инцидента подтвердили СМИ спикер полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко.

Местное издание "Кировоградская Правда" со ссылкой на знакомых супругов сообщает, что Юлия и Валерий Чумаки спасали свою собаку, упавшую в канализационный люк. Однако сами упали туда. Они погибли от ядовитых веществ и газов.

Знакомая Юлии Наталья рассказала, что погибшая занималась танцами, была фотографом и практиковала психологию. Она очень любила жизнь.

"Она рассказывала постоянно, как любят собаку кане-корсо. О сыне… что она у них замечательная. О том, что любят с мужем путешествовать и как появляется возможность, куда-то едут. Она очень любила жизнь и часто говорила, что надо жить сейчас ", – поделилась воспоминаниями Наталья.

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