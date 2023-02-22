"Спасать пациентку пришел интерн": подробности гибели 39-летней женщины после операции в Ровно

После ухудшения состояния женщины к ней пришел врач-интерн, а потом – анестезиолог.

В Ровно продолжаются суды по поводу гибели 39-летней Наталии Лукащик, которая упала в кому и умерла после плановой операции на щитовидной железе. Родные говорят, что дежурный врач несвоевременно оказал женщине помощь.

Об этом сообщает "Рівне1"

Напомним, через несколько часов после операции, которую Наталье сделали в 2020 году в Ровно, она начала задыхаться, сердце остановилось, женщина упала в кому и умерла. Двое детей остались без матери.

Родные обвиняют в смерти женщины дежурного врача. Врач-анестазиолог Александр Бучак уверяет, что спасал в это время другого пациента.

На заседании суда врач, оперировавший женщину, рассказал, что до завершения своего рабочего дня следил за пациенткой и не видел никаких признаков ухудшения ее самочувствия. Врач заверил, что спасти пациентку было возможно.

Возле прооперированной Натальи была медсестра, которая рассказала, что после ухудшения состояния женщины к ней пришел врач-интерн. В конце концов, после очередного звонка, к пациентке пришел врач-анестезиолог и провел ей интубацию. Однако это не спасло женщину: у нее наступила клиническая смерть и через 13 дней она умерла, не приходя в сознание.

У адвоката родных Натальи есть распечатка телефонных звонков анестезиолога, которые свидетельствуют, что когда женщине становилось все хуже, врач разговаривал по телефону.

Что на самом деле делал врач – должен установить суд. Если вину медика в ненадлежащем исполнении обязанностей докажут, ему грозит лишение права заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет или 2 года заключения.

Напомним, в Хмельницком 29-летняя Оксана Г. во время операции по удалению "зубов мудрости" упала в кому, а через месяц умерла в больнице. Без матери остался трехлетний мальчик.

Родственники обвиняют врачей в смерти женщины, которая умерла после операции на щитовидной железе

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