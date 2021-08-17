Спасатель из Днепра, который участвовал в тушении пожаров в Греции, вернулся домой и с самолета сразу пошел под венец (фото)

Чрезвычайник вместе со своей женой работает в ГСЧС в Днепропетровской области.
Днепровский спасатель Олег Кушнирук, который принимал участие в тушении пожаров в Греции, вернулся домой и сразу женился. Мужчина буквально вышел из самолета и отправился заключать брак.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
"Дату 17 августа молодые выбрали заранее и внезапная командировка Олега в их планы не входила. Похоже, что греческая богиня счастливой любви и брака Афродита услышала особую молитву, адресованную только ей одной, и помогла двум счастливым людям соединить свои судьбы именно тогда, когда они планировали", — подчеркнули в МВД Украины.
Олег Кушнирук — один из украинских спасателей, участвовавших в тушении пожаров в Греции. Его жена Елена Штефан работает вместе с ним в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.
Напомним, что в Греции, где бушуют масштабные лесные пожары, полиция арестовала двух человек по подозрению в двух поджогах рядом с Афинами.