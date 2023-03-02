Спасатель в Одесской области сделал предложение любимой в пожарной части

В среду, 1 марта, спасатель из Одесской области сделал предложение любимой прямо в пожарной части. Девушка как раз проходила стажировку в той же части, где мужчина работает на должности начальника караула.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

"Сегодня наш спасатель — начальник караула из города Килия, сделал предложение своей любимой — курсантке 4-го курса Национального университета гражданской защиты Украины, которая проходит стажировку в пожарной части, где работает ее уже будущий муж, ведь она сказала "ДА", — говорится в сообщении.

Спасатель признался любимой в пожарной части / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Сотрудники ГСЧС поздравили будущую семью спасателей.

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