Спасатели достали погибшего человека: на Виннитчине произошел оползень во время ремонта канализации

На Виннитчине спасатели достали из-под завала погибшего человека. По предварительным данным, во время проведения работ по ремонту канализации в городе Могилев-Подольский произошел оползень.

Об этом сообщили в ГСЧС Винницкой области.

Спасатели сообщили о гибели 57-летнего мужчины. Другой, 44-летний житель города, получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

Спасатели освободили погибшего человека из-под завала.

Накануне на Киевщине, на трассе Иванков-Радомышль близ села Олива, микроавтобус влетел в пропасть на дороге.

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