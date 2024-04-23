Спасатели достали погибшего человека: на Виннитчине произошел оползень во время ремонта канализации

Пока обстоятельства выясняет полиция.
На Виннитчине спасатели достали из-под завала погибшего человека. По предварительным данным, во время проведения работ по ремонту канализации в городе Могилев-Подольский произошел оползень.
Об этом сообщили в ГСЧС Винницкой области.
Спасатели сообщили о гибели 57-летнего мужчины. Другой, 44-летний житель города, получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.
Спасатели освободили погибшего человека из-под завала.
Накануне на Киевщине, на трассе Иванков-Радомышль близ села Олива, микроавтобус влетел в пропасть на дороге.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДТП с ПОГИБШИМИ! ПРОВАЛЬЯ образовалось просто В СРЕДЕ ДОРОГИ! ВКЛЮЧЕНИЕ с места СОБЫТИЙ
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