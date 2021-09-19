Спасатели искали всю ночь и не нашли: на Прикарпатье исчезли грибники

Спасатели искали всю ночь и не нашли: на Прикарпатье исчезли грибники

Чрезвычайники продолжают искать мужчин.

На Ивано-Франковщине заблудились двое грибников. Спасатели искали мужчин всю ночь, однако на утро 19 сентября их не нашли.

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской ОГА.

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18 сентября в 21:15 в ГСЧС обратился коллега пропавшего грибника. Он рассказал, что компания из трех грибников ходила в урочище Шандра, вблизи села Шевченково. Мужчины договорились встретиться в назначенном месте, но один из них так и не пришел. Заблудился 38-летний житель Долины.

В этот же день в 21:40 четверо спасателей из Осмолоди и 12 местных жителей отправились на поиски 86-летнего мужчины в лесу. Дочь заблудившегося сообщила, что отец ушел в лес за грибами и не вернулся домой.

По состоянию на 6:00 сегодняшнего дня, сообщают спасатели, поиски продолжаются.

Напомним, в селе Белое, что под Тернополем, загадочно исчезла 27-летняя мать с двумя сыновьями в возрасте 6 и 10 лет.

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