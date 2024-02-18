Спасатели ликвидируют последствия ударов по Краматорску и Славянску (фото)

Жертвами российского террора по-прежнему остаются мирные украинцы.
Вечером 17 февраля враг ударил по Краматорску и Славянску в Донецкой области. К сожалению, есть погибшие.
Об этом пишет ГСЧС Украины.
По данным спасателей, в Краматорске в результате обстрела разрушен частный жилой дом. Из-под завалов разрушенного дома изъяли тела 2 погибших — 47-летней женщины и 24 летнего мужчины.
"На месте работает психолог ГСЧС, работы продолжаются", – говорят в ведомстве.
Спасатели также ликвидировали два пожара, возникших в результате обстрела. Привлечены 28 человек личного состава и 6 единиц техники ГСЧС.
В Славянске из-за вражеского удара произошло частичное разрушение трехэтажного здания общеобразовательной школы с третьего по первый этаж, возник пожар. Вероятно, под завалами может находиться один человек.
"В настоящее время спасатели проводят аварийно-спасательные и поисковые работы. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м", – говорится в сообщении.
ГСЧС привлекли к работам 23 специалиста и 4 единицы техники.
Ранее РФ ударила ракетами по больнице и пятиэтажке в Селидово. Среди погибших – ребенок и беременный.
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