Спасатели ликвидируют последствия ударов по Краматорску и Славянску (фото)

Вечером 17 февраля враг ударил по Краматорску и Славянску в Донецкой области. К сожалению, есть погибшие.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

ДСНС ліквідовує наслідки ударів по Краматорську та Слов'янську (6 фото)

По данным спасателей, в Краматорске в результате обстрела разрушен частный жилой дом. Из-под завалов разрушенного дома изъяли тела 2 погибших — 47-летней женщины и 24 летнего мужчины.

"На месте работает психолог ГСЧС, работы продолжаются", – говорят в ведомстве.

Спасатели также ликвидировали два пожара, возникших в результате обстрела. Привлечены 28 человек личного состава и 6 единиц техники ГСЧС.

В Славянске из-за вражеского удара произошло частичное разрушение трехэтажного здания общеобразовательной школы с третьего по первый этаж, возник пожар. Вероятно, под завалами может находиться один человек.

"В настоящее время спасатели проводят аварийно-спасательные и поисковые работы. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м", – говорится в сообщении.

ГСЧС привлекли к работам 23 специалиста и 4 единицы техники.

Ранее РФ ударила ракетами по больнице и пятиэтажке в Селидово. Среди погибших – ребенок и беременный.

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