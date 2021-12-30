Спасатели нашли заблудившегося на Драгобрате туриста и предупредили об угрозе схода лавин: фото

Спасатели нашли заблудившегося на Драгобрате туриста и предупредили об угрозе схода лавин: фото

Турист с Киевщины съехал с вершины в сторону леса, где попал в глубокий снег и заблудился.

В среду, 29 декабря, во время катания на лыжах в районе долины Драгобрат Раховского района Закарпатской области заблудился 34-летний турист из Киевской области.

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Как сообщили в ГСЧС Закарпатья, о заблудшем отдыхающем спасателей сообщила его жена в 14:00.

Женщина рассказала, что ее муж поднялся на кресельном подъемнике "Вершина Карпат" и съехал в сторону леса. Там он попал в глубокий снег и утратил ориентир местности.

Для помощи лыжнику отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения пгт Ясиня и два общественных спасателя. Поддерживая телефонную связь с туристом, они нашли его на горной долине Крачуняска. Поскольку в медицинской помощи мужчина не нуждался, его доставили в место временного проживания на горнолыжном комплексе.

Отметим, спасатели со ссылкой на Укргидрометцентр предупреждают, что 30-31 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеговластная опасность (3 уровня). Поэтому туристам следует соблюдать осторожность и учитывать эту информацию при планировании отдыха в горах.

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