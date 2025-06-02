Спасатели объяснили, как выжить во время пожара в транспорте

Пожар в автобусе

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Недавний случай возгорания в общественном транспорте заставил специалистов ГСЧС снова напомнить украинцам: знание базовых правил поведения во время пожара может спасти жизнь.

Об этом пишет Телеграф.

Пожар в автобусе — чрезвычайно опасная ситуация, ведь в салоне обычно находится много людей, пространство ограничено, а время на эвакуацию — считанные минуты. Поэтому каждый пассажир должен знать алгоритм действий.

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Прежде всего — сообщить водителю. Часто он не видит дыма или пламени в задней части салона, поэтому важно привлечь его внимание к опасности как можно скорее.

Если возгорание небольшое, можно попробовать потушить огонь с помощью огнетушителя. Обычно он размещается в салоне или рядом с водителем.

В случае распространения огня — срочно эвакуироваться. Если стандартные двери заблокированы, необходимо воспользоваться кнопкой аварийного открытия или аварийными люками. Кроме того, в салоне должны быть специальные молотки для разбития окон.

Очень важно защищать дыхательные пути. Во время пожара выделяются токсичные газы, которые могут убить еще до того, как человек доберется до выхода. Закройте рот и нос платком, рукавом или куском ткани.

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После эвакуации — отойдите на безопасное расстояние. Автобус может взорваться или загореться еще сильнее из-за топлива или электропроводки.

Обязательно позвоните в службу спасения по номеру 101. Четко укажите место происшествия, чтобы спасатели могли быстро прибыть на место.

Если уже в безопасности — помогите другим. Особенно детям, пожилым людям и тем, кто не способен самостоятельно выбраться.

ГСЧС отмечает: сохранять спокойствие и действовать быстро — главное условие выживания во время пожара в транспорте. Распространение этой информации может спасти жизнь.

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Напомним, в Киеве 2 июня вспыхнул маршрутный автобус. Происшествие произошло на Броварском проспекте