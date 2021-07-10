Спасатели объявили в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности

Предупреждают об опасности в течение 10-12 июля.

Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровень пожарной опасности в Украине.

Об этом сообщила пресс служба ДСНС в Telegram-канале.

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Синоптики отмечают, что 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели призывают соблюдать следующие правила:

не разводите открытый огонь возле лесной зоны, в полях;

запрещено заезжать автомобилем в лес и оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

не оставляйте окурки и спички на сухой травянистой подстилке;

категорически запрещено выжигать мусора и растительные остатки;

очищайте место, предназначенное для костра, от сухой травы, листьев, веток;

не оставляйте без присмотра разгоряченные костра и не позволяйте детям разводить костры;

оставляя место отдыха, обязательно погасите огонь водой или песком

запрещено сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;

проводите разъяснительные беседы с детьми на тему соблюдения правил пожарной безопасности.

Напомним, для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности. В частности, во время купания в водоемах. Ведь там не защищены ни взрослые, ни дети. Чтобы случаев было меньше, ДСНС дала советы, как уберечь свою жизнь во время отдыха на воде.

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