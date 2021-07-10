Спасатели объявили в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности

Предупреждают об опасности в течение 10-12 июля.
Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровень пожарной опасности в Украине.
Об этом сообщила пресс служба ДСНС в Telegram-канале.
Синоптики отмечают, что 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Спасатели призывают соблюдать следующие правила:
- не разводите открытый огонь возле лесной зоны, в полях;
- запрещено заезжать автомобилем в лес и оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- не оставляйте окурки и спички на сухой травянистой подстилке;
- категорически запрещено выжигать мусора и растительные остатки;
- очищайте место, предназначенное для костра, от сухой травы, листьев, веток;
- не оставляйте без присмотра разгоряченные костра и не позволяйте детям разводить костры;
- оставляя место отдыха, обязательно погасите огонь водой или песком
- запрещено сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;
- проводите разъяснительные беседы с детьми на тему соблюдения правил пожарной безопасности.
Напомним, для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности. В частности, во время купания в водоемах. Ведь там не защищены ни взрослые, ни дети. Чтобы случаев было меньше, ДСНС дала советы, как уберечь свою жизнь во время отдыха на воде.