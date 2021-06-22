Спасатели объявили в Украине самый высокий уровень пожарной опасности

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

Это продлится минимум три дня.

В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности.

Об этом сообщают в ДСНС.

Спасатели призывают не провоцировать пожара в природных экосистемах. Температура воздуха днем 23 и 24 июня в некоторых регионах достигать до +35 градусов.

Пожарная опасность грозит мешканцямЧернигивськои, Сумской, Харьковской, Луганской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Львовская и Закарпатской областей.

К слову, II степень или оранжевый уровень означает, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Как сообщалось, жара, которая на этой неделе будет господствовать в Украине и доходить до + 35 °, начнет понемногу спадать 27-28 июня. В Киеве также неделю будет горячим, а легче дышать станет уже от 27 июня, температура съедет до 25-27 °.

Новости Украины: ближайшие три дня в большинстве областей будет сухая и солнечная погода

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