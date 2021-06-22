Спасатели объявили в Украине самый высокий уровень пожарной опасности

Это продлится минимум три дня.
В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности.
Об этом сообщают в ДСНС.
Спасатели призывают не провоцировать пожара в природных экосистемах. Температура воздуха днем 23 и 24 июня в некоторых регионах достигать до +35 градусов.
Пожарная опасность грозит мешканцямЧернигивськои, Сумской, Харьковской, Луганской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Львовская и Закарпатской областей.
К слову, II степень или оранжевый уровень означает, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.
Как сообщалось, жара, которая на этой неделе будет господствовать в Украине и доходить до + 35 °, начнет понемногу спадать 27-28 июня. В Киеве также неделю будет горячим, а легче дышать станет уже от 27 июня, температура съедет до 25-27 °.