Спасатели отбуксировали затоплены посреди дороги автомобили: в Тернопольской области ночью свирепствовала непогода

В Тернопольской области 26 населенных пунктов остались без электричества.
В Тернополе в ночь на 19 июля свирепствовала непогода. Из-за сильного дождя подтопило улицы, дома и автомобили.
Об этом сообщили в ГСЧС в Тернопольской области.
Так, в Тернополе посреди дороги подтопило сразу три автомобиля. Они из-за сильной грозы и дождя остановились на трассе и не могли дальше двигаться. Транспортные средства отбуксировали спасатели.
Также под Тернополем в селе Била сильный дождь подтопил жилой дом. Воду из помещения откачивали работники ГСЧС.
Как предупредили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии, в понедельник, 19 июля, в Тернопольской области ожидаются дожди и грозы. Температура ночью 16 — 21 °, днем 21 — 26 ° тепла.
Непогода бушевала также и в Тернопольской области. По данным "Тернопольоблэнерго", без электроснабжения осталось 26 населенных пунктов.
Напомним, из-за непогоды в Херсонской области сгнил урожай.