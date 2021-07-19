Спасатели отбуксировали затоплены посреди дороги автомобили: в Тернопольской области ночью свирепствовала непогода

Спасатели отбуксировали затоплены посреди дороги автомобили: в Тернопольской области ночью свирепствовала непогода

В Тернопольской области 26 населенных пунктов остались без электричества.

В Тернополе в ночь на 19 июля свирепствовала непогода. Из-за сильного дождя подтопило улицы, дома и автомобили.

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Об этом сообщили в ГСЧС в Тернопольской области.

Так, в Тернополе посреди дороги подтопило сразу три автомобиля. Они из-за сильной грозы и дождя остановились на трассе и не могли дальше двигаться. Транспортные средства отбуксировали спасатели.

Также под Тернополем в селе Била сильный дождь подтопил жилой дом. Воду из помещения откачивали работники ГСЧС.

Как предупредили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии, в понедельник, 19 июля, в Тернопольской области ожидаются дожди и грозы. Температура ночью 16 — 21 °, днем 21 — 26 ° тепла.

Непогода бушевала также и в Тернопольской области. По данным "Тернопольоблэнерго", без электроснабжения осталось 26 населенных пунктов.

Напомним, из-за непогоды в Херсонской области сгнил урожай.

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