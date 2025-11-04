- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 383
- Время на прочтение
- 1 мин
Спасатели показали фото последствий российского удара по Днепропетровщине
В результате вражеского ракетно-дронового удара по Днепропетровской области погибла женщина, еще восемь человек, среди которых двое детей, ранены в результате российских ударов
Спасатели ГСЧС показали фото последствий российского удара по Днепропетровщине в ночь на 4 ноября.
В результате вражеского ракетно-дронового удара по Днепропетровской области погибла женщина, еще восемь человек, среди которых двое детей, ранены в результате российских ударов, сообщает ГСЧС Днепропетровщины в Telegram.
«Синельниковский район: удар по жилому сектору. Погибла женщина, еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей. Загорелись кафе, жилой дом и автомобили», — говорится в сообщении.
Пожары оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.
В ГСЧС добавили, что в Павлограде в результате российской атаки повреждены объекты инфраструктуры.
Напомним, в ночь на вторник, 4 ноября, враг атаковал ракетой и беспилотниками Николаевскую общину Синельниковского района на Днепропетровщине. Погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, среди них двое детей. 15-летний парень будет лечиться амбулаторно, 5-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Как и двое взрослых.