Спасатели показали фото последствий российского удара по Днепропетровщине

Последствия российского удара по Днепропетровщине

Спасатели ГСЧС показали фото последствий российского удара по Днепропетровщине в ночь на 4 ноября.

В результате вражеского ракетно-дронового удара по Днепропетровской области погибла женщина, еще восемь человек, среди которых двое детей, ранены в результате российских ударов, сообщает ГСЧС Днепропетровщины в Telegram.

«Синельниковский район: удар по жилому сектору. Погибла женщина, еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей. Загорелись кафе, жилой дом и автомобили», — говорится в сообщении.

Пожары оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.

В ГСЧС добавили, что в Павлограде в результате российской атаки повреждены объекты инфраструктуры.

Последствия российского удара по Днепропетровщине / © ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Последствия российского удара по Днепропетровщине / © ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Последствия российского удара по Днепропетровщине / © ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Последствия российского удара по Днепропетровщине / © ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Напомним, в ночь на вторник, 4 ноября, враг атаковал ракетой и беспилотниками Николаевскую общину Синельниковского района на Днепропетровщине. Погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, среди них двое детей. 15-летний парень будет лечиться амбулаторно, 5-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Как и двое взрослых.