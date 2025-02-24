Спасатели показали последствия удара по "Укрытию" Чернобыльской АЭС (фото)

Российские обстрелы объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС не привели к радиационному загрязнению. По состоянию на 24 февраля спасатели ГСЧС активно работают над ликвидацией последствий удара.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Они частично раскрывают конструкции и ликвидируют ячейки тления, используя современные технологии, в том числе дроны с тепловизорами и ручные тепловизоры. Этот мониторинг позволяет постоянно отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на любые изменения.

Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается стабильным и в пределах нормы, что свидетельствует об отсутствии угрозы окружающей среде и населению.

Спасатели показали последствия удара по «Укрытию» Чернобыльской АЭС

Последствия российского удара по объекту "Укрытие"

Последствия российского удара по объекту "Укрытие"

Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС. Радиационный фон не повышался.

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