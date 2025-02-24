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Спасатели показали последствия удара по "Укрытию" Чернобыльской АЭС (фото)

Спасатели показали последствия удара по "Укрытию" Чернобыльской АЭС (фото)

Последствия российского удара по объекту "Укрытие" / Фото: facebook.com/ГСЧС

Спасатели ликвидируют очаги тления и контролируют ситуацию.

Российские обстрелы объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС не привели к радиационному загрязнению. По состоянию на 24 февраля спасатели ГСЧС активно работают над ликвидацией последствий удара.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Они частично раскрывают конструкции и ликвидируют ячейки тления, используя современные технологии, в том числе дроны с тепловизорами и ручные тепловизоры. Этот мониторинг позволяет постоянно отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на любые изменения.

Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается стабильным и в пределах нормы, что свидетельствует об отсутствии угрозы окружающей среде и населению.

Спасатели показали последствия удара по «Укрытию» Чернобыльской АЭС

Спасатели показали последствия удара по «Укрытию» Чернобыльской АЭС
Последствия российского удара по объекту
Последствия российского удара по объекту "Укрытие"
Последствия российского удара по объекту
Последствия российского удара по объекту "Укрытие"

Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС. Радиационный фон не повышался.

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