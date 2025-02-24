Спасатели показали последствия удара по "Укрытию" Чернобыльской АЭС (фото)

Спасатели ликвидируют очаги тления и контролируют ситуацию.
Российские обстрелы объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС не привели к радиационному загрязнению. По состоянию на 24 февраля спасатели ГСЧС активно работают над ликвидацией последствий удара.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Они частично раскрывают конструкции и ликвидируют ячейки тления, используя современные технологии, в том числе дроны с тепловизорами и ручные тепловизоры. Этот мониторинг позволяет постоянно отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на любые изменения.
Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается стабильным и в пределах нормы, что свидетельствует об отсутствии угрозы окружающей среде и населению.
Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС. Радиационный фон не повышался.
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