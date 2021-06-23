Спасатели предупредили о непогоде на Закарпатье: ожидаются селевые потоки и подтопления

Спасатели предупредили о непогоде на Закарпатье: ожидаются селевые потоки и подтопления

На Закарпатье в реках ожидается повышение уровня воды.

В Закарпатской области предупредили об ухудшении погоды 23 июня. Так, в области возможны сильные дожди, что приведет к подтоплению.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По данным спасателей, во второй половине дня из-за сильных ливней на малых реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,0 м.

"Также возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест населенных пунктов, возможно образование небольших селевых потоков", — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, в Закарпатской области туристы "застряли" в лесу через размытую дорогу после ливней.

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