Спасатели предупредили о пожарной опасности: какие регионы в зоне риска

Под угрозой пять областей и Крым.
Спасатели предупреждают о пожарной опасности в некоторых регионах Украины.
Об этом повидомдяе пресс служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Повышенную пожарную опасность прогнозируют сегодня, 1 сентября. Под угрозой пять областей, а также Крым:
- Херсонская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Луганская область
- Донецкая область
Как сообщалось, спасатели предупреждают о повышение уровня воды в некоторых реках в западных регионах страны. Речь идет о Прикарпатье, Закарпатье, Волынь и Львовскую область.