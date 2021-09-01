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Спасатели предупредили о пожарной опасности: какие регионы в зоне риска

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Спасатели предупредили о пожарной опасности: какие регионы в зоне риска

ГУ ГСЧС Украины у Луганской области

Под угрозой пять областей и Крым.

Спасатели предупреждают о пожарной опасности в некоторых регионах Украины.

Об этом повидомдяе пресс служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Повышенную пожарную опасность прогнозируют сегодня, 1 сентября. Под угрозой пять областей, а также Крым:

  • Херсонская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Луганская область
  • Донецкая область

Как сообщалось, спасатели предупреждают о   повышение уровня воды в   некоторых реках в западных регионах страны. Речь идет о Прикарпатье, Закарпатье, Волынь и Львовскую область.

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