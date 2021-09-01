Спасатели предупредили о пожарной опасности: какие регионы в зоне риска

Спасатели предупредили о пожарной опасности: какие регионы в зоне риска

Под угрозой пять областей и Крым.

Спасатели предупреждают о пожарной опасности в некоторых регионах Украины.

Об этом повидомдяе пресс служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Повышенную пожарную опасность прогнозируют сегодня, 1 сентября. Под угрозой пять областей, а также Крым:

Херсонская область

Николаевская область

Одесская область

Луганская область

Донецкая область

Как сообщалось, спасатели предупреждают о повышение уровня воды в некоторых реках в западных регионах страны. Речь идет о Прикарпатье, Закарпатье, Волынь и Львовскую область.

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