Спасатели предупредили о шторме на Азовском море и в портах

Спасатели предупредили о шторме на Азовском море и в портах

Речь идет о II уровне опасности.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о неблагоприятных условиях на Азовском море и в портах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"По данным Укргидрометцентра, днем 14 января на Азовском море и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм. (II уровень опасности, оранжевый)”, — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в четверг, 13 января, ночью в Украине будут держаться сильные морозы, однако днем они начнут понемногу ослабевать.

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Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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