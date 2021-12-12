Спасатели предупредили украинцев об опасных погодных условиях 12 и 13 декабря

На западе Украины ожидаются снегопады.

Синоптики предупредили о сильном тумане днем в воскресенье, 12 декабря, в Украине, кроме западных областей. В западных же областях предупредили о значительном мокром снеге и дожде, а также снеголавинной опасности в горах.

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Об этом сообщает ГСЧС.

"12 декабря днем в Украине, кроме западных областей, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). 12 декабря в западных областях сильный мокрый снег и дождь, на Прикарпатье местами сильный мокрый снег, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве и области также туман, видимость 200-500 м, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах. Водителей призывают соблюдать скоростной режим на дорогах и дистанции, быть внимательными и осторожными.

По данным Укридрометцентра, 12-13 декабря, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).