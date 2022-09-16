Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках

Дата публикации
Просмотры
419
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках

Фото: pixabay.com

В Украине из-за обильных осадков может подняться уровень воды в реках в западных областях страны.

Спасатели предупреждают о повышении уровня воды и возможных паводках в Тернопольской и Закарпатской областях.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.

В Закарпатье 16-17 сентября на участке Тисы Большой Бычков — Вилок ожидается достижение невысокой паводковой волны с верховьев с повышением уровня воды на 0,3 - 1,3 м. Спасатели отмечают, что обойдется без негативных последствий.

В Тернопольской области в связи с достижением невысокой паводковой волны вечером 16 сентября и на протяжении 17-18 сентября на участке Днестра на Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 0,9 м. Также без негативных последствий.

Кроме того, 18-19 сентября в связи с дождями на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями.

Напомним, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 25 мая, закончилось 1 сентября и в общей сложности длилось 100 дней. Метеорологическая осень в Киеве началась на две недели раньше климатической нормы.

Читайте также:

Какая погода ожидается в Украине 15 та 16 вересня

Какая погода ожидается в Украине 15 та 16 вересня
 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
419
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация