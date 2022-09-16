Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках

В Украине из-за обильных осадков может подняться уровень воды в реках в западных областях страны.

Спасатели предупреждают о повышении уровня воды и возможных паводках в Тернопольской и Закарпатской областях.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.

В Закарпатье 16-17 сентября на участке Тисы Большой Бычков — Вилок ожидается достижение невысокой паводковой волны с верховьев с повышением уровня воды на 0,3 - 1,3 м. Спасатели отмечают, что обойдется без негативных последствий.

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В Тернопольской области в связи с достижением невысокой паводковой волны вечером 16 сентября и на протяжении 17-18 сентября на участке Днестра на Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 0,9 м. Также без негативных последствий.



Кроме того, 18-19 сентября в связи с дождями на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями.

Напомним, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 25 мая, закончилось 1 сентября и в общей сложности длилось 100 дней. Метеорологическая осень в Киеве началась на две недели раньше климатической нормы.

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