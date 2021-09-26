Спасатели предупреждают о сильных порывах ветра: каким регионам ожидать непогоду

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об усилении ветра в украинских регионах.

26 сентября в восточных и некоторых южных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, на реке Западный Буг во Львовской области ожидается подъем уровня воды на 0,1 — 0,3 м.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"По данным Гидрометцентра, 26 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности — желтый)", — говорится в сообщении.

На большинстве территории Украины 26 сентября осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди прогнозируют только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Напомним, погода в Украине в воскресенье, 26 сентября, будет сухой и теплой. Незначительные осадки и сильный ветер возможны только на Востоке.

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