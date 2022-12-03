Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в горах Прикарпатья

Лавинная опасность возможна в субботу-воскресенье.
Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности на высокогорье Прикарпатья.
Об этом сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Лавинная опасность возможна в субботу-воскресенье – 3-4 декабря. Речь идет о 3 уровней опасности
"В связи с оттепелью, 03-04 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность", — отмечают в ГСЧС.
Напомним, на следующей неделе в Украину придет потепление. Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что первая половина следующей недели, 5-11 декабря, будет холодной. Впрочем, уже со второй половины недели — везде потеплеет в Украине, прогнозирует синоптикиня.
Читайте также:
- Без осадков, но с морозами: какими в Украине будут первые выходные зимы, 3-4 декабря
- Порадует ли украинцев погодой декабрь: прогноз от народного синоптика на первый месяц зимы
- Репетиция зимы в ноябре и переменчивый декабрь: прогноз погоды в Украине до конца 2022 года