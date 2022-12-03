Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в горах Прикарпатья

Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности на высокогорье Прикарпатья.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Лавинная опасность возможна в субботу-воскресенье – 3-4 декабря. Речь идет о 3 уровней опасности

"В связи с оттепелью, 03-04 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность", — отмечают в ГСЧС.

Напомним, на следующей неделе в Украину придет потепление. Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что первая половина следующей недели, 5-11 декабря, будет холодной. Впрочем, уже со второй половины недели — везде потеплеет в Украине, прогнозирует синоптикиня.

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