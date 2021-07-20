Спасатели предупреждают о возможных подтопления в западных регионах

Подтопление возможны из-за большого количества осадков 20 — 21 июля.

Спасатели попережають об опасных гидрологических явлениях в западных областях.

Об этом пресс-служба ГСЧС сообщила в Telegram-канале.

Речь идет о возможных подтоплениях из-за большого количества осадков 20 — 21 июля. На реках Карпат ожидается повышение уровней воды в пределах Буковины, Прикарпатья, Закарпатья, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей. Речь идет о поднитии воды — от 0,5 м до 2,5 м.

Спасатели сообщают о I — "желтом" и II — "оранжевом" уровне опасности. "В местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней", — говорится в сообщении.

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