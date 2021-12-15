Спасатели предупреждают о значительной опасности схода лавин на Прикарпатье

Спасатели предупреждают о значительной опасности схода лавин на Прикарпатье

3 уровень опасности.

Сегодня, 15 декабря, в Ивано-Франковской области из-за погодных условий объявили штормовое предупреждение. Жителей региона и туристов предупреждают о снеголавинной опасности.

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"В связи со слабо закрепленным снежным покровом, 15 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная снеговластная опасность (3 уровня)", — информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

Напомним, в cредe, 15 декабря, в Украине установится преимущественно сухая погода, осадки прогнозируются только в восточных и юго-восточных регионах.

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