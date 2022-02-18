Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в горах трех областей Украины

В высокогорье Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей сохраняется снеголавинная опасность.
В пятницу и субботу, 18-19 февраля, в Карпатах будет сохраняться высокая опасность схода лавин с гор.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"18 февраля в горах Ивано-Франковской области сохраняется высокая снеголавинная опасность (4 уровень)", - говорится в сообщении.
Также 18-19 февраля на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей будет существовать значительная снеголавинная опасность. 3 уровень опасности.
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