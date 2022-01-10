Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

Жителей региона и туристов предупреждают о третьем уровне опасности.

Сегодня, 10 января, в двух областях Украины существует опасность схода лавин с гор. Речь идет о Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

"10 января в связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 января Украину охватят снег, мороз и туман.

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