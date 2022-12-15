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Спасатели предупреждают об опасности схождения лавин в горах двух областей

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
81
Время на прочтение
1 мин
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Спасатели предупреждают об опасности схождения лавин в горах двух областей

Фото: ТСН.ua

Речь идет о третьем уровне опасности.

В пятницу, 16 декабря, в горах Карпат высока вероятность схода снежных лавин. Спасатели предупреждают об опасности.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Речь идет о третьем уровне опасности на территории Прикарпатья и Закарпатья.

"16 декабря, в связи с оттепелью и осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность", — отмечают спасатели.

Напомним, синоптик Станислав Щедрин сообщал, что декабрь будет традиционно самым теплым месяцем этой зимы, а также богатым осадками.

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Дата публикации
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