Спасатели предупреждают об опасности схождения лавин в горах двух областей

Речь идет о третьем уровне опасности.
В пятницу, 16 декабря, в горах Карпат высока вероятность схода снежных лавин. Спасатели предупреждают об опасности.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Речь идет о третьем уровне опасности на территории Прикарпатья и Закарпатья.
"16 декабря, в связи с оттепелью и осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность", — отмечают спасатели.
Напомним, синоптик Станислав Щедрин сообщал, что декабрь будет традиционно самым теплым месяцем этой зимы, а также богатым осадками.
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