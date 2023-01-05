Спасатели предупреждают об ухудшении погоды: где будет метель и сильный ветер

В Украине в четверг, 5 января, усложнятся погодные условия. В частности, о штормовом предупреждении, а местами – метели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Днем в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Впрочем, на высокогорье Карпат они будут 20-25 м/с. Кроме того, в горах будет идти значительный мокрый снег, будет гололедица и метель. Предупреждают о I уровне опасности – желтом.

Также в связи с вьюгами на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность. Спасатели сообщают о 3 уровнях.

Как сообщалось, в Украину сегодня вернутся осадки в виде дождя, а местами — мокрого снега. Днем в Украине 3-8°. В западных и южных областях столбики термометров поднимутся до +10°.

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