Украинцев предупреждают о существенном ухудшении погоды на 11 декабря: где и чего ждать

Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Спасатели предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий в воскресенье, 11 декабря. ГСЧС информируют о мокром снеге, дожде, гололеде и тумане.

Об этом говорится на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"11 декабря в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях значительные осадки (мокрый снег и дождь), местами налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица; ночью и утром в большинстве северных и центральных областей туман, видимость 200-500 м. Это — И уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

По информации синоптиков, в воскресенье, 11 декабря, в Украине будет преобладать дождливая погода. В большинстве областей ожидается дождь и мокрый снег. Ночью и утром большинство северных и центральных областей туман.

Напомним, синоптик дал прогноз, какой будет зима в Украине.

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