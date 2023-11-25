Спасатели призвали украинцев на выходные оставаться дома: что произошло

Из-за вьюги и мокрого снега на автодорогах могут образовываться заносы и гололедица.

Синоптики прогнозируют на 26-27 ноября существенное усложнение погодных условий почти на всей территории Украины, кроме западных областей.

В связи с этим в ГСЧС обратились к украинцам с просьбой на выходные по возможности находиться дома.

“Ожидаются вьюги и снег, местами мокрый снег и дождь. Осадки могут стать причиной заносов и гололедицы на дорогах”, — предупредили спасатели.

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В ГСЧС призывают водителей и пешеходов быть осторожными, по возможности оставаться дома и не планировать дальних путешествий, а при необходимости вместо собственного транспорта воспользоваться общественным, чтобы не создавать пробки на автодорогах

“Если поездку отложить нельзя, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Водителям следует быть особенно внимательными и замедляться вблизи перекрестков и пешеходных переходов, соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Пешеходам нужно переходить дорогу только в установленных местах, носить на одежде светоотражающие фликеры и нескользящую обувь”, — посоветовали в ГСЧС.

Спасатели также напомнили водителям о необходимости заменить летнюю "резину" зимней.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 26 ноября, в Украине значительно ухудшится погода. Почти всю страну покроют дожди и снег. Порывы ветра будут кое-где достигать 28-30 м/с.

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