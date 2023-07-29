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Спасатели, психологи ГСЧС и все соответствующие службы работают на месте ракетных ударов в Днепре.

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Спасатели, психологи ГСЧС и все соответствующие службы работают на месте ракетных ударов в Днепре.

В Днепре продолжаются спасательные работы / Фото: ГСЧС

Россия совершила очередной террористический акт против Украины

"Очередной террористический удар. Спасатели, психологи ГСЧС и все соответствующие службы работают на месте", — говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Сейчас известно о 9 пострадавших, из них двое детей. Работы продолжаются".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УДАР ПО ДНЕПРУ! РАКЕТА ВЛУЧИЛА В МНОГОЭТАЖКУ! ВСЕ что известно на данный момент

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре прогремели два мощных взрыва. В городе видны задымления после взрыва.

Кроме того, мы ранее информировали, что на месте попадания российской ракеты в Днепр оперативно создан штаб ликвидации последствий.

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Дата публикации
Просмотры
2145
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