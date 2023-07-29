Спасатели, психологи ГСЧС и все соответствующие службы работают на месте ракетных ударов в Днепре.

Россия совершила очередной террористический акт против Украины
"Очередной террористический удар. Спасатели, психологи ГСЧС и все соответствующие службы работают на месте", — говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Сейчас известно о 9 пострадавших, из них двое детей. Работы продолжаются".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УДАР ПО ДНЕПРУ! РАКЕТА ВЛУЧИЛА В МНОГОЭТАЖКУ! ВСЕ что известно на данный момент
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре прогремели два мощных взрыва. В городе видны задымления после взрыва.
Кроме того, мы ранее информировали, что на месте попадания российской ракеты в Днепр оперативно создан штаб ликвидации последствий.
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