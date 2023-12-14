Спасатели работают на месте попадания в Одесской области: пострадали 11 человек (фото)

Враг продолжает атаковать Украину.
В результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственного сооружения на территории Одесской области.
Об этом информирует ГСЧС в сообщении в социальных сетях.
11 рядом расположенных зданий получили повреждения.
По предварительным данным: на месте вызова пострадали 11 человек, из них 3 ребенка, после осмотра работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями госпитализированы 5 человек, из них 3 ребенка.
На месте установлен мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жителями работают психологи ГСЧС, подвоз пищи и теплых вещей организован Красным Крестом.
От ГСЧС привлечены 8 единиц техники и 30 спасателей.
Информация обновляется.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Одесской и Херсонской области прогремели взрывы.
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