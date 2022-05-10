Спасатели реанимировали кота, которого достали из охваченной огнем квартиры в Черкасской области (видео)

В Умани спасатели вынесли из охваченной огнем квартиры полуобморочного кота.

Животное удалось реанимировать благодаря профессиональным действиям сотрудников ГСЧС.

Видео спасения четырехлапого выложили в Сети.

"Уманские спасатели реанимировали кота, которого вытащили из охваченной огнем квартиры. Его нашли во время тушения пожара в 5-ти этажном жилом доме. Коту смочили голову водой и дали подышать с помощью аппарата на сжатом воздухе", — рассказывают в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, что в Сумской области спасатели вернули с того света 33-летнего мужчину. Его в городе Шостка вынесли из охваченного огнем дома. Хозяина жилища спасатели нашли уже без признаков жизни, на нем пылала одежда. В Сеть попали кадры, как командир пожарно-спасательного отделения постоянно проводит реанимационные мероприятия, и через 7 минут сердце мужчины снова начинает биться.

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