Спасатели вырезали тело погибшего: под Харьковом легковушка влетела в КамАЗ (фото)

Спасатели вырезали тело погибшего: под Харьковом легковушка влетела в КамАЗ (фото)

Водитель иномарки скончался на месте аварии.

В селе Вишневое Изюмского района на автомагистрали Киев-Харьков-Довжанский произошло столкновение легковушки Opel Kadett с грузовиком КамАЗ.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

В результате трех пассажиров легкового автомобиля (женщину с двумя детьми) доставили в больницу, а водитель погиб на месте.

Его тело было заблокировано изуродованными конструкциями авто. Спасатели смыли разлитое топливо с дороги и деблокировали тело водителя. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, в ДТП не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливала полиция.

Управление ГСЧС в Харьковской области

Напомним, на автодороге Р-81 вблизи с. Любомировка 22-летний водитель автомобиля Mercedes выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. Двое пассажиров пострадали, один погиб. Водитель после ДТП скрылся.

Смертельное ДТП в Днепропетровской области - легковушка протаранила колонну с военной

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку