Спасатели вытащили собаку из-под завалов в Запорожье: щемящее видео

Спасатели достали из-под завалов собаку

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В Запорожье спасатели ГСЧС спасли из-под завалов собаку. В городе продолжается ликвидация последствий очередного обстрела, произошедшего 28 июня. На одном из мест попаданий сотрудники ГСЧС проводят поисково-спасательные работы, там и нашли четырехлапого, которого удалось спасти.

Об этом сообщает Радио Свобода.

ГСЧС спасли собаку из-под завалов в Запорожье

После российской атаки спасатели отправились на точки прилетов, чтобы помочь людям выбраться из-под завалов разрушенных домов. Ведь российские оккупанты ударили именно по жилым кварталам Запорожья.

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На одном из мест попаданий работники ГСЧС заметили среди завалов собаку. Спасатели помогли животному освободиться из-под завалов и вынесли четырехлапого из опасности.

В результате ударов россиян по городу существенно возросло количество раненых местных жителей.

По последним данным, количество пострадавших уже возросло до восьми. Среди пострадавших двое детей. Пятилетний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Всем раненым медики оказывают экстренную помощь.

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Удар по Запорожью: последние новости

Напомним, утром Россия нанесла удар по жилым домам Запорожья, вероятно, использовав управляемые авиабомбы или ракеты.

По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате вражеской атаки количество пострадавших возросло до 11 человек: ранения получили трое мужчин, шесть женщин и двое детей — 16-летняя девушка и 5-летний мальчик, который пребывает в тяжелом состоянии.

Также известно об одном погибшем.

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