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Спасатели вытащили собаку из-под завалов в Запорожье: щемящее видео
В Запорожье после очередного российского обстрела спасатели ГСЧС нашли собаку под завалами и помогли ей выбраться. Тем временем количество пострадавших от атаки выросло.
В Запорожье спасатели ГСЧС спасли из-под завалов собаку. В городе продолжается ликвидация последствий очередного обстрела, произошедшего 28 июня. На одном из мест попаданий сотрудники ГСЧС проводят поисково-спасательные работы, там и нашли четырехлапого, которого удалось спасти.
Об этом сообщает Радио Свобода.
ГСЧС спасли собаку из-под завалов в Запорожье
После российской атаки спасатели отправились на точки прилетов, чтобы помочь людям выбраться из-под завалов разрушенных домов. Ведь российские оккупанты ударили именно по жилым кварталам Запорожья.
На одном из мест попаданий работники ГСЧС заметили среди завалов собаку. Спасатели помогли животному освободиться из-под завалов и вынесли четырехлапого из опасности.
В результате ударов россиян по городу существенно возросло количество раненых местных жителей.
По последним данным, количество пострадавших уже возросло до восьми. Среди пострадавших двое детей. Пятилетний мальчик находится в тяжелом состоянии.
Всем раненым медики оказывают экстренную помощь.
Удар по Запорожью: последние новости
Напомним, утром Россия нанесла удар по жилым домам Запорожья, вероятно, использовав управляемые авиабомбы или ракеты.
По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате вражеской атаки количество пострадавших возросло до 11 человек: ранения получили трое мужчин, шесть женщин и двое детей — 16-летняя девушка и 5-летний мальчик, который пребывает в тяжелом состоянии.
Также известно об одном погибшем.